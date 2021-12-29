Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 19:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP]
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğündeki deprem saat 19.47'de meydana geldi.
Deprem, yerin 91,70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 29.12.2021, 19:47:14 TSİ
Enlem : 34.8950 N
Boylam : 25.5740 E
Derinlik : 91.70 km
Detay : https://t.co/fpnpJauUVD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem Muğla
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