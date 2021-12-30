Esenyurt, İstiklal Mahallesinde saat 00.30 sıralarında 4 katlı tekstil fabrikasının çatısından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında yabancı uyruklu bir çalışan 3. kattan aşağı atladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çalışan hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürüyor.