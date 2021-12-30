Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Iğdır'daki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.
Iğdır'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 6-26 Aralık tarihlerinde kentteki farklı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 5'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Iğdır Narkotik Uyuşturucu
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