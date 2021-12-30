Altınkum Plajındaki bir işletmeye saat 01.00 sıralarında yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu işletme içerisindeki çok sayıda şezlong, hasır şemsiye ve plastik sehpaların bulunduğu kısımda yangın çıktı.

Maddi hasar oluştu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaklaşık 300 hasır şemsiye, 600 şezlong ve 50 plastik sehpa yandı.

Kaymakam Akıcı'dan açıklama

Çeşme Kaymakamı Ünal Akıcı, sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer veridi:

"İşletmenin bekçisi olay yerinden biraz uzakta ikamet ettiğinden kendisinin ve ailesinin durumu iyi. Çiftlik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."