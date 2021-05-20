Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yarın kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) bölgeleri ile Aydın, Antalya, Isparta, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Fırtına bekleniyor
Rüzgarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve yer yer fırtına, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında ise fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji
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