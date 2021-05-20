Alaplı'da ormanlık alandan yola çıkan karaca, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Araç sürücüsü, yaralı karacayı Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Bir ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan karaca, tedavi altına alındı.

"Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Karacanın sağlık durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Arif Aktürk, "Sağ arka ayağında çıkık ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralar vardı. Ameliyata alarak çıkığı yerine oturttuk. Şu an serumlarla birlikte tedavisine devam ediyoruz. Milli parklarla iletişim haline geçtik. Tedavisine bir süre daha burada devam edeceğiz. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.