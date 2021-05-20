Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Gece saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilen yağışların gün içinde de süreceği belirtiliyor.

Bölge genelinde ayrıca yer yer kuvvetli rüzgar da kendisini hissettirecek.

[Fotoğraf: Meteoroloji]

Ani sel ve su baskınları, çatı uçması, yıldırım düşmesi, yer yer dolu yağışı ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.