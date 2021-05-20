Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteorolojiden Marmara Bölgesi, özellikle de İstanbul için sağanak uyarısı geldi. Şiddetli yağışın gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Gece saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilen yağışların gün içinde de süreceği belirtiliyor.
Bölge genelinde ayrıca yer yer kuvvetli rüzgar da kendisini hissettirecek.
[Fotoğraf: Meteoroloji]
Ani sel ve su baskınları, çatı uçması, yıldırım düşmesi, yer yer dolu yağışı ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Etiketler: İstanbul Marmara Bölgesi Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 14:06
- 14:05
- 14:12
- 14:07
- 13:57
Sıradaki Haber
Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz