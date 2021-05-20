Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi.
Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.
Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın yeni albüm hazırlığında olduğu söylendi.
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