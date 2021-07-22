Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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