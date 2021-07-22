Sabah saatlerinde ilçedeki plajda denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapıldı.

Haber verilmesine üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Yabancı uyruklu R.A, yapılan arama çalışmaları sonunda ekipler tarafından kurtarıldı.

Plajda görevli can kurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda bazı uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen birçok vatandaşın denize girmeye devam ettiği görüldü.

3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Şile Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda bugün sabah saatlerinde denize giren yabancı uyruklu M.E.Ö. ve R.A. ile B.M, Ö.H.C. ve A.A. adlı vatandaşların yoğun dalga ve akıntı sonucu denizde kayboldukları ihbarı alındığı belirtildi.

Görevlilerin çalışmaları sonucu yabancı uyruklu R.A'nın kurtarıldığı, M.E.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren ilçemizdeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Yoğun dalga ve akıntıda kaybolan diğer 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları can kurtaran ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından devam etmektedir."