Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Midilli fayı hareketli: Ege 1 saatte 47 kez sallandı
AFAD, Ege Denizi Karaburun-Midilli açıklarında son 1 saatte 47 depremin meydana geldiğini açıkladı. Son 1 ayda meydana gelen en büyük deprem ise gece saatlerinde ölçüldü.
AFAD Deprem'in Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, son 1 ayda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 büyüklüğünde 284 deprem meydana geldi.
Depremlerin 122'si son 1 haftada, 47'si ise son 1 saatte meydana geldi.
Bölgedeki deprem aktiviyesinin 7 gün 24 saat gözlendiği belirtildi.
İzmir açıkları gece boyu hareketliydi. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 03.48'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremin ardından saat 04.20'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşmişti.
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
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