AFAD Deprem'in Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, son 1 ayda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 büyüklüğünde 284 deprem meydana geldi.

Depremlerin 122'si son 1 haftada, 47'si ise son 1 saatte meydana geldi.

Bölgedeki deprem aktiviyesinin 7 gün 24 saat gözlendiği belirtildi.

İzmir açıkları gece boyu hareketliydi. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 03.48'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremin ardından saat 04.20'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşmişti.