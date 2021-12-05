Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesine buzlanma ve don uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van, Bitlis ve Muş'ta yağmurlu olacak.
Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgârın kuzey yönden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari’de 9, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 derece olacağı öngörülüyor.
Bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Bitlis Hava Durumu Meteoroloji Muş Van
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