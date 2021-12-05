Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamayada, üniversite öğrencileri için bir destek kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kış boyunca Üsküdar'da yaşayan öğrencilerin evlerindeki doğal gaz faturasının belediye tarafından karşılanacağını sosyal medyadan duyurdu.

Türkmen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve Üsküdar'ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz."

Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve Üsküdar’ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim.



Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun :) Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz.



Başvuru içinhttps://t.co/xEnoLhnqSc pic.twitter.com/vUkdwX7LHC — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) December 3, 2021

Aylık 400 TL destek

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarının 400 TL olarak açıklandığı kampanyaya, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler "https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/ogrenci_yardim" adresine başvuruda bulunabilecek.