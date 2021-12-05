Bursa'nın Kestel ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan Muhammed H. D. yönetimindeki otomobil, kavşaktan sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.

Kazanın şiddetiyle Muhammed H. D. ile birlikte otomobilde bulunan Emine G. D., Elif D., Muhammed S. D., Taha D., Dilek D. ve Nesrin C. araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü yaya olarak kaçtı.

1 kişi ağır yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.