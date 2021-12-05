Araçlardan akaryakıt çalıp satan şüpheli yakalandı
İstanbul ve çevre illerde, park halindeki araçlardan akaryakıt çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı. Şüphelinin ruhsatsız işlettiği otoparkta, çaldığı akaryakıtları sattığı belirlendi. 2 ton çalıntı akaryakıta el konuldu.
İstanbul'da ekipler, bir kişinin park edilmiş kamyon ve tırların depolarından akaryakıt çaldığı ve piyasa değerinin altında sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonrası ekipler, şüpheli O.Ş.'nin Bahçelievler’de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çaldığı akaryakıtları bu otoparkta depolayıp satışını yaptığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
Sayaçlı pompa sistemi kurmuş
Ekipler, O.Ş.'nin tankların üzerine satış yapabilmesi için pompa sistemi, akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğunu tespit etti.
Yakalanan O.Ş., adliyeye sevk edilirken, bağlantısı olan kişiler için çalışmalar devam ediyor.