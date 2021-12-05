İstanbul'da ekipler, bir kişinin park edilmiş kamyon ve tırların depolarından akaryakıt çaldığı ve piyasa değerinin altında sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonrası ekipler, şüpheli O.Ş.'nin Bahçelievler’de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çaldığı akaryakıtları bu otoparkta depolayıp satışını yaptığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Sayaçlı pompa sistemi kurmuş

Ekipler, O.Ş.'nin tankların üzerine satış yapabilmesi için pompa sistemi, akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğunu tespit etti.

Yakalanan O.Ş., adliyeye sevk edilirken, bağlantısı olan kişiler için çalışmalar devam ediyor.