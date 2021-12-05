Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

Baba gözyaşlarını tutamadı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elif T.'nin babası, kızının cesedini teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu.