Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda seyreden otomobil, sürücüsü Erinç Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik panosuna çarptı.

4 araca çarparak durabildi

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 3 araca çarptıktan sonra, dördüncü otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı. Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

Sese uyanarak sokağa çıkan mahalleli ve araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Araçlar yoldan kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. 3 otomobil ve bir hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırdı. Kaza yerine gelen sürücü Erinç Y.'nin annesi Sevim Kadoğlu ise gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.