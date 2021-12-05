28 Kasım'da Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine giren, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun, İstanbul'da saklandıkları adreste gözaltına alınmasının ardından buradaki işlemleri tamamlandı.

Ordu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alınan S.Ö, A.Y. ve E.K, karayolu ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların, Çocuk Şube'de işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.