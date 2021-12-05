Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 00:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Tahir Güven (DHA)]
Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Güven, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in içinde bulunduğu otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Araca ateş açıldı.
Güven, saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Durum, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekipleri, Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor
Olayın terör saldırısı olup olmadığı polis ekiplerince araştırılıyor.
Tahir Güven'in, ağabeyi eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı öğrenildi.
Etiketler: Şırnak
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