Şırnak'ın Cizre ilçesinde, eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in içinde bulunduğu otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Araca ateş açıldı.

Güven, saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Durum, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor

Olayın terör saldırısı olup olmadığı polis ekiplerince araştırılıyor.

Tahir Güven'in, ağabeyi eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı öğrenildi.