Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yangın çıkan binada mahsur kalan 8 kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
Nevşehir’de, 5 katlı binanın 2'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akşam saatlerinde İbrahimpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binanın üst katında bulunan ve balkona sığınan 8 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.
Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangın, kısa sürede söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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