Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kestirmeden gideyim derken çayın ortasında mahsur kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'de kısa yoldan gitmek istediği için Zeytinli Çayı'na giren araç suyun ortasında mahsur kaldı. Araç içindekileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Balıkesir Edremit'te, aracıyla kestirme yoldan gitmek isteyen M.T., Zeytinli Çayı'na girdi.
Yağmurun şiddetini artırmasıyla çayın ortasında kalan aracın içindekiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alarma geçerek olay yerine intikal etti.
Araç içinde mahsur kalanları kurtaran ekipler, aracın ters dönmemesi için önlem aldı. Ardından bağlanan halatla araç sudan çıkarıldı.
Kurtarılan aracın sahibi ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Balıkesir İtfaiye Trafik Kazası
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