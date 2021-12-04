Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Kars’ta polis ekibinden yürekleri ısıtan davranış
Kars’ta, evine giderken bisikleti kayan ve malzemeleri yere saçılan vatandaşa yardım eden polislerin görüntüleri yürekleri ısıttı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler akşam görevine çıktığı sırada, evine gitmekte olan bir vatandaşın bisikleti, buz tutan yolda kayarak devrildi.
Düşmekten son anda kurtulan vatandaşın bisiklet selesinde bulunan malzemeleri yerlere saçıldı.
Merkezden çıkarken olayı gören polis ekipleri, hemen vatandaşın yanına koştu.
Önce vatandaşın durumunu soran polisler ardından yerdeki malzemeleri toplayarak bisikletin selesine koydu.
Polis ekibinin yürekleri ısıtan bu davranışı güvenlik kamerasına yansıdı.
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