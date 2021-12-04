Fay hatları, yer altındaki hareketler ve deprem riskinin anlık takibi...

Depremle mücadelede teknolojiden yararlanılıyor. Geniş ağ, gelişmiş bir sistem ile gözlem yapılıyor.

Türkiye bir deprem ülkesi olarak geçmişte bu afet ile birçok kez acı şekilde yüzleşti. Depremleri öngörebilmek ve riski kontrol edebilmek için son yıllarda büyük mesafe katedildi.

O çalışmaların en önemli ürünü AFAD'ın deprem gözlem sistemi...

Türkiye, 1111 istasyonla Avrupa'nın en büyük 2. gözlem ağına sahip

AFAD'ın uluslararası çaptaki geniş gözlem ağı dikkati çekiyor. Sistem ile depremler izleniyor, kaydediliyor, ekipler tarafından değerlendirilerek duyuruluyor.

Yerin nabzını tutan 1111 istasyon ile AFAD, Avrupa'nın 2'nci en büyük gözlem ağına sahip. İstasyonlardan merkeze ulaşan veriler depremlerin büyüklüğünü ya da olası etkilerini ortaya koyuyor. Uzmanlar tarafından tüm yönleri ile analiz ederek alınacak tedbirleri şekillendiriyor.

'Büyük bir deprem meydana geldiğinde bilgileri kriz merkezlerine aktarıyoruz'

Sistem depremlerin tespit ve analizinde örnek oluşturuyor. AFAD'ın gözlem başarısı, depremle mücadelede avantaj sağlıyor.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem üretecek diri fayların aktivitelerini sürekli izlemekteyiz. Bunları izlerken büyük bir deprem meydana geldiğinde depremin büyüklüğünü, yerini, derinliğini, zamanını ilgili kriz merkezlerine aktarmaktayız. Depremle ilgili ağımızı genişletmişiz, en modern teknolojileri getirmişiz, deprem gözlem ağında bunları kullanmaya başlamışız. Gerek Avrupa'da olsun gerek Asya'da olsun gerçekten imrenilecek bir deprem gözlem şebekesine sahibiz" dedi.

2020'de tespit edilen 33 bini aşkın deprem incelendi

Gözlem sistemi ile 3 deniz ve 15 ülkede meydana gelen depremler tespit edilebiliyor.

Geçen yıl Türkiye'de 33 bini aşkın deprem bu sistem ile belirlendi ve analiz edildi.

2021 yılı içerisinde şu ana kadar yaklaşık 22 bin deprem incelendi.

Deprem senaryoları hazırlanıyor

Gözlem sistemi Türkiye'nin her türlü deprem senaryosuna hazır olmasını sağlıyor.

Murat Nurlu konuyla ilgili şunları aktardı:

"7 gün 24 saat sürekli izlendiği için biz deprem öncesi illerimizi de hazırlıyoruz. Her il için olabilecek maksimum büyüklükteki depremi İl AFAD Müdürlüklerine gönderiyoruz, onlar da gerek tatbikatlar gerek ildeki ilgili kamu kuruluşlarıyla bir araya gelerek hazırlıklar yapıyorlar."

Sarsıntıları tek tek inceleyerek yerin nabzını tutmak için ekipler mesailerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Barış Bor