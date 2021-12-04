Birbirinden renkli kanaryalar, muhabbet kuşları ve onlarca farklı türde kafes kuşları sergilendi.

Kuş tutkunları Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Uluslararası düzenlenen yarışmada farklı ülkelerden 450 tür, yaklaşık 7 bin 300 kuş en güzel seçilebilmek için yarıştı.

Derece alan kuş sahiplerine madalya verildi

Kuşlar hakemler tarafından değerlendirildi. Irkına göre özelliklerine en uygun kuşlar dereceye girdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Her yaştan ziyaretçinin olduğu fuara, vatandaşların da ilgisi yoğundu.

Derece alan kuş sahiplerine madalya verildi.



