Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuş tutkunları İstanbul'da buluştu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Avrupa Kafes Kuşları organizasyonu ile çalışan Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu yarışma düzenledi. Pek çok türde birbirinden güzel kuşlar puanlandı, dereceye girenlerin sahiplerine madalya verildi.
Birbirinden renkli kanaryalar, muhabbet kuşları ve onlarca farklı türde kafes kuşları sergilendi.
Kuş tutkunları Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Uluslararası düzenlenen yarışmada farklı ülkelerden 450 tür, yaklaşık 7 bin 300 kuş en güzel seçilebilmek için yarıştı.
Derece alan kuş sahiplerine madalya verildi
Kuşlar hakemler tarafından değerlendirildi. Irkına göre özelliklerine en uygun kuşlar dereceye girdi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Her yaştan ziyaretçinin olduğu fuara, vatandaşların da ilgisi yoğundu.
Derece alan kuş sahiplerine madalya verildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 21:18
- 21:36
- 20:57
- 21:21
- 21:34
Sıradaki Haber
Mağarada sıkıştırılan 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz