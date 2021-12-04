Manisa Alaşehir'de koyunlarını otlatan M.A. isimli çoban, bir anlık dikkatsizlik sonucu yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düştü.

Osmanlı Deresi'ne doğru düşen çobanı gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, Jandarma, Alaşehir Belediyesi Zabıtası ve 112 ekibi sevk edildi.

Bölgenin çok dik olmasının yanı sıra yağan yağmur, ekiplerin zor anlar yaşamasına sebep oldu.



Çalışmalar 4 saat sürdü

4 saat boyunca çalışan ekipler, iş makinesi ile dere yatağından açtıkları yol sayesinde çobana ulaşmayı başardı.

Bacaklarında kırıklar olan çoban, metrelerce taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın bilincinin açık olduğu tespit edildi.

Jandarma olaylı ilgili araştırma başlattı.