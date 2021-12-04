Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ambulans uçak, 2 yaşındaki çocuk için havalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kars’ta aniden fenalaşan 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla yanında annesiyle Ankara’daki hastaneye sevk edildi.
Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi görürken, takipli olarak memleketi Kars’a gönderilen Danyal Albay Erkmen, aniden fenalaştı.
Ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi’ne götürülen Erkmen’e doktorlar müdahale ederken, sağlık durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne haber verildi.
[Fotoğraf: DHA]
Erkmen’in Ankara’ya getirilmesini talep eden Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, Kars’a ambulans uçak gönderdi. Erkmen, annesi ile birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneden alınarak, Harakani Havalimanı’na iniş yapan ambulans uçağa konuldu.
Danyal Albay Erkmen ve annesi, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
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