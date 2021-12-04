Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi görürken, takipli olarak memleketi Kars’a gönderilen Danyal Albay Erkmen, aniden fenalaştı.

Ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi’ne götürülen Erkmen’e doktorlar müdahale ederken, sağlık durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne haber verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Erkmen’in Ankara’ya getirilmesini talep eden Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, Kars’a ambulans uçak gönderdi. Erkmen, annesi ile birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneden alınarak, Harakani Havalimanı’na iniş yapan ambulans uçağa konuldu.

Danyal Albay Erkmen ve annesi, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]