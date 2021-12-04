Genç Osman Mahallesi Ak Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katının balkonu çöktü.

Gürültü üzerine bina sakinleri dışarı çıkarken, çökme sırasında balkondan sökülen moloz parçaları da aşağıya düştü.

Bina tahliye edildi

Çökme anında balkonun altında kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay yerine giden zabıta ekipleri, tedbir amaçlı binada kalan sakinlerin dışarı çıkmalarını istedi.

Emniyet şeridi çekilen binada ekipler önlem aldı.