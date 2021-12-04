Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü. Bölgedeki diğer gemilere uyarı yapıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İskenderun Körfezi'nde geçiş yapan bir gemiden denize, içerisinde dinamit yükü olan konteynerın düştüğü bilgisini verdi.
Bölgedeki diğer gemiler uyarıldı, bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan uzak durmaları istendi.
Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı'ndan bir ekip, tedbir amaçlı bölgede görevlendirildi.
Etiketler: Hatay
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