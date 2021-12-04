Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'da, halı sahada maç yaparken fenalaşan 19 yaşındaki İbrahim Akyüz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan İbrahim Akyüz, fenalaşarak yere düştü.
Halı sahaya gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Akyüz’ün cenazesi, memleketi Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.
Etiketler: Manisa
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