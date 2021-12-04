Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mağarada sıkıştırılan 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv/Temsili)]
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-6 Operasyonunda bir mağarada sıkıştırılan teröristlerden 6'sının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylelikle 1’i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.
Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
1’i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.
3'ü turuncu, 2'si gri listede
Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi.
Şehidin kanı yerde kalmadı
Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma personeli Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidin kanı yerde bırakılmadı.
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