Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul'da gemi ile tekne çarpıştı: 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesi çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden ekip sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, M/V Karadeniz-5 gemisi ile Kalpazankaya isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde çarpıştığını duyurdu.
M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. 2 kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır. pic.twitter.com/ozAbqnqCNG— KEGM (@kiyiemniyet) December 4, 2021
Olay sonraso bölgeye KEGM-5 hızlı tahlisiye botu gönderildi.
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
2 kişinin hafif yaralandığı olayda can kaybı ve çevre kirliliğinin yaşanmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
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