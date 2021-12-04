Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan kaynaklanan yangın bir can aldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beykoz'daki bir gecekonduda çıkan yangında, yalnız yaşayan Ahmet Cebeci yaşamını yitirdi.
Beykoz'daki gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangının ardından evde yalnız yaşayan Ahmet Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, yangının evdeki sobadan kaynaklandığı öğrenildi.
Ahmet Cebeci’nin cenazesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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