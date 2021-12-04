Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen otomobil ile hafif ticari araç Abdullah Bazancir Köprüsü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor
Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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