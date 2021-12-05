Engelli koşu, ağırlık taşıma ve jimnastik...

Etapları bir bir geçiyorlar. Zorlu parkuru en hızlı şekilde tamamlamak için ter döküyorlar.

Ankara'daki merkezde gençlere ücretsiz eğitim veriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sincan Gençlik Merkezi, gençleri hayallerine ulaştırmak için önemli bir imkan sunuyor.

Spor mülakatı ile alım yapan meslek ve okullara hazırlık yapan gençlere ücretsiz eğitim veriliyor.

Sincan Gençlik Merkezi Müdürü Nurdan Karaduman, polislik, Milli Savunma Bakanlığı sınavları, BESYÖ gibi sınavlara katılmak isteyen gençleri bu merkezde hazırladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Sınava hazır hale getiriyoruz"

Sincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Nazım İnan ise şunları söyledi:

"Burada kondisyon antrenmanları yapıyoruz, hızlarını geliştiriyoruz. Çoğunun spor geçmişi olmuyor. Onları önce spora alıştırıyoruz, ondan sonra istasyon istasyon tekniklerini geliştiriyoruz, sınava hazır hale getiriyoruz."

Gençler verilen eğitimden oldukça memnun.

Sincan Gençlik Merkezi'ndeki ücretsiz eğitimler yıl boyunca devam ediyor.