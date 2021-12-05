Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, yollar ve caddeler göle döndü. Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı.

2 evi su bastı

İçmeler Mahallesi’ndeki Kayabal Deresi'nin taşması sonucu iki ev sular altında kaldı. Bazı köy yollarında heyelan olması sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın şiddetini azaltmasıyla bölgeye ekipler yönlendirildi. Yol açma çalışmalarının devam ettiği ilçede can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirdi.

Bodrum'u da sel vurdu

İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.

Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.

Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı. Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti.

Tarım alanları zarar gördü

Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı.

Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri devriye atıyor.