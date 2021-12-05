İddiaya göre, dün öğle saatlerinde, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki sokak üzerinde 20 gündür devam eden asfalt yenileme çalışmaları, kanalizasyon giderlerinin tıkanmasına sebep oldu.

İstanbul genelinde yer yer etkisini gösteren sağanak sebebiyle de mahallede kanalizasyondan taşan su iki farklı binada bulunan evlere doldu.

[Fotoğraf: DHA]

Daire içerisinde zaman zaman diz boyunu aşan su, daire sakinleri tarafından kendi imkanlarıyla tahliye edilmeye çalışıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine İSKİ'ye bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla dairelerdeki suyu tahliye etti.

[Fotoğraf: DHA]