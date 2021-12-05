Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 00:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maltepe'de kanalizasyon tıkandı, iki ev suyla doldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe'de iddiaya göre yol bakım ekiplerinin asfalt çalışmaları sırasında tıkanan kanalizasyon giderleri sebebiyle iki ev sular altında kaldı. Daire sakinleri, diz boyuna gelen suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
İddiaya göre, dün öğle saatlerinde, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki sokak üzerinde 20 gündür devam eden asfalt yenileme çalışmaları, kanalizasyon giderlerinin tıkanmasına sebep oldu.
İstanbul genelinde yer yer etkisini gösteren sağanak sebebiyle de mahallede kanalizasyondan taşan su iki farklı binada bulunan evlere doldu.
[Fotoğraf: DHA]
Daire içerisinde zaman zaman diz boyunu aşan su, daire sakinleri tarafından kendi imkanlarıyla tahliye edilmeye çalışıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine İSKİ'ye bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla dairelerdeki suyu tahliye etti.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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