Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 07:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Orta Mahalle Topçukonağı Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı binada yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla cadde üzerinde yer alan binaların elektrik ve doğalgazı kesildi.
Yan binalar tahliye edildi
İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken, yangının büyüme ihtimaline karşı yan taraftaki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi.
Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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