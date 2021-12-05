Orta Mahalle Topçukonağı Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı binada yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla cadde üzerinde yer alan binaların elektrik ve doğalgazı kesildi.

Yan binalar tahliye edildi

İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken, yangının büyüme ihtimaline karşı yan taraftaki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi.

Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.