Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde E.Y. idaresindeki otomobil, Biga-Karabiga yolunun Güleçköy mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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