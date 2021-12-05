Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da durdurulan araçtan yaklaşık 36 kilo eroin çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'da jandarmanın teknik takibi sonucu durdurulan araçta 35 kilo 824 gram eroin ile geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van’da araç ile uyuşturucu sevki yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, plakasını tespit ettikleri aracı teknik takibe aldı. Takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı.
Araçta 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi, sürücü N.T. gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu Van
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