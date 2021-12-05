Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düşen çatı parçalarından kıl payı kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatıdan şans eseri kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkilemiş ve etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçmuştu.
Sarıyer Ayazağa’daki ise fırtına nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Ahmet A., üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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