İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkilemiş ve etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçmuştu.

Sarıyer Ayazağa’daki ise fırtına nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Ahmet A., üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.