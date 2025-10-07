Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.10.2025 08:25

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7-17 Ekim döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilenlerden yazılı veya sözlü sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamayla ilan edilen ünvanların sayısı kadar asil adayla, asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Adayların yerleştirme sonuçları duyurusu, DKMP'nin internet adresi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek.

ETİKETLER
Milli Parklar Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:02
İsrail, Gazze'deki katliamları sebebiyle soykırım ile suçlanıyor
08:38
Organize suç örgütlerine operasyon: 46 şüpheli tutuklandı
08:52
Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor
08:23
Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:51
Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 23 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Soykırım 7 Ekim'den çok önce başladı
Soykırım 7 Ekim'den çok önce başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ