Meteoroloji uyardı: Serin ve yağışlı hava etkili olacak

Sonbahar yüzünü gösteriyor.

Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklık mevsim normalleri altına inecek.

Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

16 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı

16 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji; Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için tehlikeli hava koşullarını ifade eden turuncu kod verildi.

Tüm Ege kıyılarında şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldığından sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi..

Yurt genelinde yağış geçişleri sürecek. Isparta ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak

3 büyük il

İstanbul il genelinde aralıksız sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece.

Başkentte yağışlı bir gün yaşanacak. Özellikle batı ilçelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

En yüksek sıcaklık 23 derece.

İzmir'de de il genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.