16 Şubat’ta Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında ‘torbacı’ olarak nitelenen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutunarak cezaevine gönderildi.

603 operasyon düzenlendi, 132 kişi tutuklandı

Yılın başından bugüne kadar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 603 operasyonda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 621 kilo esrar, 2,5 kilo metamfetamin, 1800 uyuşturucu hap, 18 silah ve bu silahlara ait 95 fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin TL ve 200 dolar ele geçirildi.