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Türkiye
AA 18.08.2023 17:51

Diyarbakır'da metruk yapı yıkıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde bulunan metruk yapının yıkımı Bağlar Belediyesi'nce mülk sahipleri ikna edilerek gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da metruk yapı yıkıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin gözetiminde yapının, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkım işlemleri tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızı rahatsız eden ve mahallenin görüntüsünü bozan bir tablo vardı. Bugüne kadar çözümüne katkı sunduğumuz bir çok sorun gibi bu sorunu da kıymetli halkımızın yararına olacak şekilde çözdük." dedi.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de, bu alanın çok amaçlı sosyal donatı projesine dönüştürüleceğini aktardı.

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