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Türkiye
AA 18.08.2023 17:11

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 4 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 4 tutuklama

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmada gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda geçmiş yıllarda PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.

Çalışmaların ardından yapılan baskınlarda 7 zanlı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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