Erzurum'da sulama göletinde facia: 2 ölü

Akbayır Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk, ailelerinden habersiz yüzmek için hayvan sulama göletine gitti.

Dibi bataklık gölete giren 7 çocuktan 3'ünün boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi.

Göletten sağ çıkarılan 9 yaşındaki Ecrin Coşkun, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Köylüler, suda kaybolan 12 yaşındaki Elif Berfin Demir ile 11 yaşındaki Serayi Çelik'in ise cenazelerine ulaştı.

İlçedeki hastaneye getirilen Demir ile Çelik'in cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

Olayın ardından göletin suyu boşaltılarak tahliye edildi. Hastaneye gelen çocukların yakınları gözyaşı döktü.