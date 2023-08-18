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Türkiye
AA 18.08.2023 16:34

Bursa'da uyuşturucu operasyonları: 188 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 188 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonları: 188 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 8-17 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 188 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik kannabinoid, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar ve 4 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Bursa Narkotik Uyuşturucu
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