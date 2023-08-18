Bursa'da uyuşturucu operasyonları: 188 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 8-17 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 188 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik kannabinoid, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar ve 4 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.