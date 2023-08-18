Bakan Bayraktar: Van'da petrol sondajı yapacağız

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programına katılan Bayraktar, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde Van'daki yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Bayraktar, Van'ın Türkiye'nin enerji potansiyeli anlamında önemli bir il olduğunu vurguladı.

"Van, güneş enerjisi açısından potansiyeli en yüksek illerimizden"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yola çıktıklarını dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı'nın enerjinin de yüzyılı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 21 yılda, AK Parti iktidarlarında enerjide nereden nereye geldiğimizi sizlerle konuşmak istiyoruz. Özellikle hepimizi ilgilendiren Türkiye'nin elektrikte, doğalgazda, petrolde, nükleerde yapmaya çalıştığı, enerjide ulaşmaya çalıştığı noktada Van'ın hakikaten çok önemli bir yeri var.

Çünkü Türkiye'de Van, güneş enerjisi açısından potansiyeli en yüksek illerimizden bir tanesi. Bu potansiyeli bugüne kadar ortaya çıkarmak için projeler geliştirdik, bundan sonra önümüzdeki 5 yıl içinde bu projeleri artırarak devam edeceğiz."

Gelecek dönemlerde enerji üretimlerinde ve güneş enerjisi santrallerinde çok önemli projeleri Van'da hayata geçireceklerinin müjdesini veren Bayraktar, yatırımların istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin enerjide tabi kaynaklarını ekonomiye kazandırmaları gerektiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni dönem için Van'da sizlerle paylaşmak istediğim husus, bu ildeki yer altı kaynaklarını arama ve inşallah bulduktan sonra üretime geçmeyle alakalı hedeflerimiz var. Hem metalik madenlerde hem de petrol ve gaz aramasında önemli projeler önümüzde. Bunlardan ilkini inşallah 2023 bitmeden hayata geçireceğiz. İlk petrol sondajımızı Van'da yapacağız. İnşallah olumlu netice alırız.

Bu haber hem sizi hem de bütün milletimizi fevkalade memnun edecek diye düşünüyorum. Bunun yanında birinci öncelikli görevimiz sizlere elektriği, doğalgazı, akaryakıtı kesintisiz şekilde ulaştırmak. Zaman zaman elektrikte bazı şikayetler, beklentiler, istekler oluyor. Burada da yatırımları daha yaygın hale getirerek, artırarak elektrikte daha kaliteli, kesintisiz hizmeti sunabilmek adına ilgili bütün şirketlerimizin temsilcileri burada, hepsini talimatlandırdım. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için gece, gündüz çalışacaklar."

"Hızlı bir şekilde doğalgazı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"

Artık elektriksiz bir dünyada yaşama şansının kalmadığını dile getiren Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elektrik, enerji demek, hayat demek. Bütün işlemlerimizde bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik her yerde olmak zorunda. Zaman zaman yapılan şikayetlerde şunu da biliyoruz, talepler artmış durumda. Yüzlerce köyümüz var, o köylerin daha da ötesinde yaşam alanları var. Talep ciddi şekilde artmış durumda. Buna uygun alt yapımızı geliştireceğiz.

Doğalgaz AK Parti iktidarında şehrimize geldi. Hızlı bir şekilde doğalgazı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hala doğalgazın ulaşmadığı Saray, Başkale, Çatak, Özalp ve Bahçesaray ilçelerimize en kısa sürede doğalgazı götürme hedefimiz var. Özalp'a 2023'te taşımayla doğalgazı vereceğiz. 2024'te Saray ve Başkale hedeflerimiz var. Taşımayla geçici bir süre vatandaşlarımıza doğalgazı götüreceğiz."