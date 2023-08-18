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Ekonomi
AA 18.08.2023 16:53

Bakan Yumaklı: 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktardık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık" dedi.

Bakan Yumaklı: 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktardık

Siirt'te temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları Siirt" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık" ifadesini kullanan Yumaklı, böylece bu yıl şu ana kadar 39 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Bu hedefe ulaşmak için tarım ve ormanın en güçlü argümanlardan olduğunu ifade eden Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. Eğer bir ülke gıda arz güvenliğini temin ve tesis etmiş ise o zaman onun için güçlü ülkelerden biridir, diyebiliriz. Her hafta cuma günü tarımsal desteklerle ilgili açıklamalar yapıyoruz. Yine bu cuma da üreticilerimizin, çiftçilerimizin hesaplarına tarımsal destek ödemelerini aktardık. İllerimizin tarım ve orman altyapısını güçlendirmek için birlikteyiz, sahadayız. Amacımız Türkiye'nin her tarafında tarımsal üretimi, gıda arz güvenliğini hem kendi ülkemizde tesis etmek hem de daha fazla, kaliteli ve verimli üreterek geçtiğimiz yıl 30 milyar dolara yükselmiş olan ülkenin tarımsal ürün ihracatını 35 milyar, 40 milyar dolarlara çıkarmaktır."

Medeniyetlerin ve ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Siirt'in bu özelliğinden dolayı güçlü kültürel altyapıya sahip olduğunu anlatan Yumaklı, geçiş güzergahındaki kentin tarımsal üretimin adeta merkezi konumunda bulunduğunu aktardı.

Bugün 12 bin çiftçinin yaklaşık 2,1 milyon dekarda üretim yaptığına, amaçlarının Siirt'te bu rakamı 5,7 milyon dekara çıkarmak olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bu nedenle Siirt'in bu potansiyelini destekleyeceklerini bildirdi.

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