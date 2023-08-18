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Ekonomi
AA 18.08.2023 15:54

Bitcoin'de sert düşüş

Yılbaşından bu yana yükseliş eğiliminde olan Bitcoin, dün SpaceX'in elinde bulundurduğu Bitcoinleri satmış olabileceğine ilişkin haber akışıyla sert düştü.

Bitcoin'de sert düşüş
[Fotograf: AA]

Kripto para piyasasında haber odaklı oynaklık devam ediyor.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son iki günde yaklaşık yüzde 13,1 değer kaybetti.

The Wall Street Journal'ın, SpaceX'in elinde bulunan Bitcoin'leri sattığı haberini yayınlamasıyla Bitcoin fiyatı yüzde 13'ten fazla gerileyerek 25.166 dolara inmesinin ardından 26.500 dolarda dengelendi.

Bitcoin'in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olarak bilinen Ethereum'un da son 2 günlük değer kaybı yaklaşık yüzde 14'e ulaştı. Ethereum, 1.550 doları test etmesinin ardından şu dakikalarda 1.684 dolar seviyesinden işlem görüyor.

SpaceX'in elindeki Bitcoin'leri sattığı iddiası

Analistler, söz konusu düşüşte Elon Musk'ın yönetimindeki SpaceX şirketinin varlıkları arasında bulunan Bitcoin'leri sattığına ilişkin haber akışının etkili olduğunu belirterek, Çin’in emlak devi olarak bilinen şirketi Evergrande'nin New York'ta iflas mahkemesine alacaklılardan korunma başvurusunda bulunmasının da piyasalarda endişeye sebep olduğunu ifade etti.

Görece riskli yatırım araçları arasında bulunan kripto paralardaki satış baskısının artmasında ABD tahvillerinin faizlerindeki artışların da etkisinin olabileceğini kaydeden analistler, ABD'nin 30 yıllık faizinin yüzde 4,4260'la 30 Haziran 2011'den ve 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,3290'la 8 Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını hatırlattı.

Bitcoin'in piyasa değeri 2 günde yüzde 12 azaldı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in piyasa değeri böylece son 2 günde yaklaşık yüzde 12 azalışla ve 68,1 milyar dolar değer kaybederek 494,5 milyar dolara geriledi.

Şu dakikalarda en büyük kripto para biriminin piyasa değerinin 510 milyar dolar seviyesinin üzerinde dengelendiği görülüyor.

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